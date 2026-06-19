コンビニエンスストアで万引きした女子大学生に「前科ついちゃうよ」などと言い現金を脅し取ったとして、店長だった男が逮捕されました。【写真を見る】「いいの？前科ついちゃうよ」万引きした女子大学生から10万円を脅し取ったか 元コンビニ店長の男（53）逮捕2年ほど前から同じ手法で計約200万円受け取ったか望月彰容疑者（53）は今年4月、店長を務めていた川崎市のコンビニで化粧品を万引きした女子大学生（20）に対し