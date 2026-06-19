サッカースペイン1部のレアル・ソシエダが日本時間19日、公式Xを更新し、FIFAワールドカップ2026に出場している日本代表の久保建英選手へメッセージを投稿しました。久保選手は、日本時間15日に行われた日本代表の初戦・オランダ戦で中村敬斗選手の同点ゴールをアシストするなど活躍。しかしその後、相手選手と接触し左ひざを強打して途中交代に。試合後には車イスに乗ってスタジアムをあとにするなど影響も大きく、第2戦のチュニ