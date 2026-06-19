【第25話】 6月19日公開 第25話を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は6月19日、平野耕太氏によるマンガ「ヘルシング」第25話をCOMIC Y-OURSで公開した。 第25話では、アンデルセンが敵の襲撃を難なく一掃しつつ、マクスウェルの指示を受け帰投する。一方、ミレニアムは計画を次の段階に進め、大英帝国海軍の空母にヘリを接近させる。 「ヘルシング」のページ (C)平野耕