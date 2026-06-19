7月18日（土）から8月23日（日）まで開催されるテレビ朝日の夏の大型イベント『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES』にて、昨年に引き続き「麻雀プロ歌の祭典2026」を開催。今年は装いも新たに「真夏の学園祭！」をテーマに新企画に挑む。麻雀界の夏の風物詩となったイベントが今年も開催。個人のソロ、デュエット歌唱に加え、男女に分かれ全体曲も披露。そしてミスター麻雀学園コンテストなど、まさに「真夏の学園祭！」を満喫