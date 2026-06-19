ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。2026年6月19日から25日までのチラシは「快適ウェア満載号」。梅雨や暑い夏の対策に押さえておきたいエアリズム商品をはじめとした、お洒落で機能性の高い快適ウェアお得に勢ぞろいしています。父の日のプレゼントにおすすめの「エアリズムコットンカノコ」や「ドライノンアイロンシャツ」なども値下げ中。父の日の"駆け込みギフト"をゲットしたい人は必見です。中でも特