コーエーテクモホールディングスがしっかり。この日、歴史シミュレーションゲーム「三國志１４」シリーズの世界累計出荷本数が１００万本を突破したと発表したことが好材料視されている。また、同シリーズ最新作「三國志１４ｗｉｔｈパワーアップキットＣｏｍｐｌｅｔｅＥｄｉｔｉｏｎ」を９月１０日に発売するとあわせて発表した。 出所：MINKABU PRESS