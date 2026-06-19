住友金属鉱山が３日ぶりに急反落した。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を経て金融市場では米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による年内利上げ観測が強まっている。ＦＲＢのウォーシュ新議長は自ら金利予想を示さなかったことが明らかになったが、会合参加者の予想する年末の金利水準は前回のＦＯＭＣから切り上がったことに対してもサプライズ視する向きがあり、金先物相場に関しては金利が付かないという点で相対的に投資