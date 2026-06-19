コスモエネルギーホールディングスは底堅く推移している。１８日取引終了後、長期ビジョン「Ｖｉｓｉｏｎ２０３５」と２０２６～２８年度を対象とした第８次連結中期経営計画を策定したと発表した。在庫影響を除く純利益を２８年度に８６０億円、３５年度に１２５０億円とする目標を掲げた。 長期ビジョンでは「石油と次世代エネルギーの取り組み一体化」「資源開発の拡大」「電力サプライチェ&#