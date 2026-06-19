アンリツが大幅反発している。ＳＭＢＣ日興証券が１８日、アンリツの目標株価を３３００円から４６００円に増額修正した。投資評価は３段階で真ん中の「２」を継続している。ＡＩデータセンター向けの光トランシーバー需要が、これまでの想定を上回って推移していると指摘。同証券はアンリツの２８年３月期の営業利益予想について、２２１億円から２５６億円に引き上げた。 出所：MINKABU PRESS