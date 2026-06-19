フリューが大幅安となっている。１８日の取引終了後に発表した５月度の月次売上高は前年同月比１．６％増と４カ月連続で前年実績を上回ったものの、４月の同１７．８％増から伸び率が鈍化していることが嫌気されているようだ。国内クレーンゲーム景品が好調で世界観ビジネスが同４．３％増と伸長したほか、消耗品の増加やピクトリンク価格統一の影響でガールズトレンドビジネスも同７．２％増となったが