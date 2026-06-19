写真館やウェディングなどのフォトビジネスおよびプロフォトグラファーを対象としたイベント「PHOTONEXT 2026」が6月16日（火）と6月17日（水）にパシフィコ横浜で開催された。主催はプロメディア。 会場の様子 昨今はプロの写真業界でも動画撮影がトレンドの1つとなっている。動画用カメラなどの展示は一段落したのか少ない一方で、動画を活用したエンドユーザー向け商材などが多く見られた。ここではそ