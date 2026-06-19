栄養＆ボリューム満点！ バリエ豊富な卵のおかず【写真を見る】主菜から汁ものまでバリエ豊富！ 卵の絶品おかず15選「完全栄養食品」とも呼ばれる、卵。たんぱく質のほか、美肌に働くビタミンAや貧血予防に欠かせない鉄や葉酸など、不足しがちな栄養素をしっかり補えます。調理法によって全く異なる食感を楽しめるうえ、どんな味付けにもなじむから、日々の食卓に欠かせない食材です。そこで今回は、卵と野菜を合わせたおかずをご