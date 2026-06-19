母国メディアも落胆している。韓国代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループＡ第２節でメキシコ代表とエスタディオ・グアダラハラで対戦した。０−０で迎えた後半開始早々の50分、ゴール前で高く上がったボールをGKキム・スンギュが回収しようと試みる。しかし、着地のタイミングでMFイ・ギヒョクと交錯し、キャッチしきれず。こぼれ球を相手MFルイス・ロモに押し込まれ、先制点を献上。このゴールが決勝点となり