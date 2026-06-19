韓国代表は現地６月18日、北中米ワールドカップのグループA第２節で開催国のメキシコと対戦した。勝てば決勝トーナメント進出が決まる一戦で、前半をスコアレスで折り返したなか、50分に自陣ゴール前で浮いたボールのGKキム・スンギュがキャッチをしきれず。こぼれ球をルイス・ロモに押し込まれて痛恨の失点。これが決勝点となり、０−１で敗れた。 対戦国メキシコのメディア『EXCELSIOR』は、このシーンについて「韓国