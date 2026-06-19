【写真】上白石萌音とUTAの2ショット／UTAが公開した家族ショットも話題／スタイル抜群のUTA モデルのUTAが、6月20日放送の『世界くらべてみたら』（TBS系）にゲスト出演。公式SNSで公開された、MCの上白石萌音との2ショットが注目を集めている。 ■UTAが『世界くらべてみたら』に初登場 公開された写真でUTAは、黒のジャケットに美しいシルエットのパンツを合わせたシックな装いで登場。身長189cmの抜群のスタイルが際立っ