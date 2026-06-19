19日14時現在の日経平均株価は前日比382.13円（-0.54％）安の7万671.36円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は560、値下がりは949、変わらずは46と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は182.02円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ファストリ が150.45円、ＳＢＧ が48.27円、リクルート が35.7円、ファナック が35.2円と続いている。 プラス寄与度トップはア