テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の最終話が18日、放送され、“大トリ”として放送終了間際の30秒だけ出演した俳優に反響が寄せられている。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】すごいインパクト！30秒だけ出演した俳優原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく