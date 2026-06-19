女優の伊藤かずえ（59)が19日、自身のXを更新。YouTubeで配信していたドライブトークについて言及した。1990年に購入した日産の初代シーマに35年以上乗り続け、ドライブしながらトークをする様子を「伊藤かずえの『愛車シーマ』でドライブトーク！」と題するYouTubeにアップしている伊藤。だが、何者かが自身のドライブトーク配信についてNHKに意見をしたという。伊藤は「私がYouTubeでドライブトークしているのは違反なんで