「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、18日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。来客のNG行動を語った。番組では「自慢のあざと部屋をのぞき見」と題し、ファッションデザイナーやレースクイーンの自宅を紹介。あのはMCの山里亮太から「もしパートナーが自分の部屋に来たらどういう行動をチェックする？」と聞かれると、「まず僕よりくつろがれると困る。先にくつろがないでほしい