キム・スンギュが語る失点の場面「声が正確に聞こえなかった可能性も」サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国がメキシコに0-1で敗れた。0-0の後半5分、GKキム・スンギュ（FC東京）が味方と交錯するミスで決勝点を献上。試合後のミックスゾーンでは「一度のミスで結果が変わってしまうのがGK」と悔しそうに語っている。後半5分、ゴール