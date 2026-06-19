結婚を考えたとき、避けて通れないのが相手の親への結婚挨拶です。その際に悩みやすいのが、手土産に何を持って行くか。高すぎても気を遣わせそうですし、安すぎても失礼に見えそうで、なかなか決められない人も多いでしょう。さらに、縁起が悪いものや相手の負担になるものなど、結婚挨拶の手土産として避けたほうがいい“ダメなもの”もあります。この記事では、結婚挨拶の手土産でダメなもの、喜ばれやすい品の例をわかりやすく