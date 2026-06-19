Amazonは、プライム会員限定のビッグセール「プライムデー」を、2026年7月10日（金）深夜0時から7月13日（月）23時59分までの4日間にわたって開催します。また、それに先駆け、7月7日（火）0時から7月9日（木）23時59分にかけて「プライムデー先行セール」も開催されます。 日本で初めてセール対象になる「iPhone Air」などが狙い目！ 今年のプライムデーで最も注目したいのが、充実のラインアップで展開されるアップル製品