ウォルト・ディズニー・ジャパンは、FBIに実在する行動分析課（通称BAU）が様々な異常犯罪に立ち向かうドラマシリーズ『クリミナル・マインド /FBI vs. 異常犯罪』の最新シリーズとなるシーズン19をディズニープラスのスターにて2026年7月8日より独占配信する（全10話で毎週水曜に1話ずつ配信）。これにあわせ、予告映像とキービジュアルが公開となっている。© 2026 20th Television and CBS Studios Inc. All Rights Reserve