ヤンキースの?悪童?ジャズ・チザム内野手（２８）にまさかのアクシデントだ。１８日（日本時間１９日）、本拠地ホワイトソックス戦に「５番・二塁」で出場したチザムは同点の４回二死走者なしで２―２から相手右腕バークの１３１キロのナックルカーブを強振した。だが回転のかかった打球はホームベース付近にバウンドするとチザムの股間に一直線。硬球によるアッパーカットを食らった形のチザムは苦痛に顔をゆがませ倒れ込んだ