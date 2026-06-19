日本マクドナルドは6月18日、人気の商品をお得にする「トクニナルド」キャンペーンの第4弾を発表した。同キャンペーンでは、6月22日から7月3日までの12日間限定で、「マックフライポテト」のMサイズとLサイズを特別価格250円で販売する。「マックフライポテト」○マックフライポテトM・Lサイズが最大150円引きの特別価格250円に外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長のポテトは、ハンバーガーやドリンクと