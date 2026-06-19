渋川海水浴場2022年 「日本の渚百選」に選ばれている岡山県最大の海水浴場、玉野市の渋川海水浴場が2026年7月11日、開場します。 午前9時から開場式が開かれた後、玉野海上保安部、玉野警察署、岡山県水難救済会などが合同で海難救助訓練を行います。 玉野市は、車で来場する場合は渋川観光駐車場を利用し、熱中症対策を行って海水浴を楽しんでほしいと呼び掛けています。 渋川海水浴場には2025年夏、約5万4000人が