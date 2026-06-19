日本対チュニジア戦がW杯通算1000試合目の節目を迎える国際サッカー連盟（FIFA）は現地時間6月20日に行われるワールドカップ（W杯）グループFの日本代表対チュニジア代表の一戦において、ルーマニア人のイシュトバン・コバーチ審判員が主審を務めると発表した。この試合がW杯の歴史において通算1000試合目という偉大な節目の一戦となるなかで、審判団は特別ユニフォームを着用するが、「ゴールドストライプかっこいいな」と反響