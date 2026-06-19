ポルトガル代表サポーターが試合後に見せた振る舞いに称賛北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月17日にグループKの初戦が行われ、ポルトガル代表はコンゴ民主共和国代表と1-1で引き分けた。ポルトガルは痛恨の引き分けとなったが、試合後にサポーターが見せた振る舞いが話題を呼んでいる。ポルトガルは早々に先制したが、前半アディショナルタイムに同点に追いつかれてハーフタイムを迎えた。後半に入ってからも思うように