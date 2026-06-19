吉川愛が主演する7月17日スタートのドラマ『名探偵のままでいて』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）の追加キャストとして、綱啓永、高松アロハ（超特急）、恒松祐里、吉沢悠の出演が発表された。綱、高松は主人公・楓（吉川）をめぐる三角関係を繰り広げる。【写真】『名探偵のままでいて』主演は吉川愛「これは頑張らねば」『このミステリーがすごい！』大賞・第21回大賞を受賞した小西マサテルの同名小説を初映像化する本