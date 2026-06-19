9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の草川拓弥が、きょう19日より公開のアンファー「スカルプＤ まつ毛美容液プレミアム」新WEBCM『重ねた日々だけ、美しく』篇に出演。公開にあわせ、「継続」にまつわるプライベートを赤裸々に語ったインタビューとメイキング映像も解禁された。【動画】草川拓弥、「8号車」のイメージカラーで和やか撮影アンバサダー就任後2度目となった今回のCM撮影は、ブランドカラーで