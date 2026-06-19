Ｊ１・広島は１９日、森崎浩司アンバサダーが６月末日をもって同職を退任することを発表した。森崎氏は双子の和幸氏とともに２０００年から広島のトップチームに加わり、Ｊ１通算２５８試合４１得点を記録。１６年に現役引退後は、クラブの初代アンバサダーとしてクラブと地域、サポーターをつなぐ架け橋として貢献してきた。退任に際して、「ユースで３年、選手として１７年、アンバサダーとして１０年と、サンフレッチェ広