大和田愛羅の私家版作品集にあった「秋の夜更」の楽譜（桂幸子さん提供）「あした天気にしておくれ」の歌詞で知られる童謡「てるてる坊主」を作詞した浅原六朗（1895〜1977年）の、これまで知られていなかった童謡「秋の夜更」が見つかった。出身地の長野県池田町にある「浅原六朗文学記念館」によると、浅原が作詞した童謡はてるてる坊主1曲のみと思われていた。見つかった童謡の作曲者の孫が、作曲者の楽譜を整理する中で発見