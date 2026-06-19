将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負第2局が6月19日、栃木県日光市の「日光金谷ホテル」で行われている。防衛7連覇を目指す藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）と、初タイトル獲得を狙う服部慎一郎七段（26）の激突。正午を回り、両対局者に注目の「勝負メシ」が提供された。【映像】輝いている…服部七段が注文した「うな重」藤井棋聖が昼食に選んだのは「金谷ホテル特製百年ライスカレー薬味添え（ビー