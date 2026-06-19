42年前、滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で、再審＝やり直しの裁判に向けた協議が行われ、検察が有罪を主張しない方針を示しました。1984年に日野町で起きた強盗殺人事件では阪原弘さんが無実を訴えましたが、無期懲役が確定し、服役中に病死しました。遺族の求めが認められ、今年2月に再審＝やり直しの裁判が開かれることが決定。きょう行われた裁判所と検察、弁護団による3回目の3者協議で、検察側が「有罪の主張は行わない」