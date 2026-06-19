日向坂46藤嶌果歩（19）のファースト写真集「果実の歩幅」（8月4日発売、集英社）先行カットが19日、公開された。今回公開されたのは、タンクトップ姿でコップを片手に朝のひと時をすごす様子をおさめた1枚。藤嶌は「この衣装でのシーンはおうちっぽい感じでした。オフ感を楽しんでいただければと思います！」とコメントを寄せた。5月発売の最新シングル「Kindoflove」で初の単独センターを務める日向坂46のニューヒロインが、