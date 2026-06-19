LINE Digital Frontierは、LINEヤフーと協力して運営する電子書籍販売サービス「ebookjapan」で、対象の購入でPayPayポイントが最大全額戻ってくる「PayPayスクラッチくじ」を開始した。期間は7月2日まで。 PayPayの本人確認を行った上で、期間中に200円（税込）以上の購入をPayPayで支払うと抽選に参加できる。1等には決済金額の100％、2等なら5％、3等は0.5％のPayPayポイントが付与される。当選確率は利用