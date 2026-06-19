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◇プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦１位・増田陸―２位・比嘉大吾▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王座決定戦１２回戦３位・寺地拳四朗―４位イスラエル・ゴンサレス▽ＷＢＣ世界ライトフライ級タイトルマッチ１２回戦王者・岩田翔吉―１位エリック・バディージョ（７月２０日・両国国技館）トリプル世界戦の会見が１９日、都内で行われ、初防衛戦に挑む