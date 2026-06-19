カナダ代表は現地時間18日、FIFAワールドカップ2026・グループB第2節でカタール代表を6−0で下した。試合後、FWサイル・ラリン（サウサンプトン／イングランド）が、同国大手メディア『TSN』を通して勝利の喜びを口にした。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦したFIFAワールドカップ2026の初陣を1−1のドローで終えていたカナダ代表。初勝利を目指した第2節で、風穴を開けたのは“9番”だった。試合序盤の16分、FWジョナサン