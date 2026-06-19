人気サッカー漫画『ブルーロック』（原作：金城宗幸、漫画：ノ村優介）の実写映画（8月7日公開）より、主人公・潔世一（いさぎ・よいち）の運命を左右する人物を演じるキャストが発表された。【動画】実写映画『ブルーロック』最新予告本作は、日本をワールドカップ優勝へ導くストライカーを育成するために立ち上げられた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた300人の高校生フォワードたちが