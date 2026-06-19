Ｂ２ベルテックス静岡は１９日、今季限りで現役を引退した加納誠也氏（３７）が今年７月から星城大女子バスケットボール部の監督に就任することが決定したと発表した。また同月から株式会社ＶＥＬＴＥＸスポーツエンタープライズ社長付セールス／ＰＲ担当に就任すると合わせて発表した。愛知県東海市に本部を置く星城大は、今年７月に女子バスケットボールを新設し、来年４月からの始動を目指している。加納氏は初代監督として