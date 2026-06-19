FIFAワールドカップ2026 グループA 第2節が日本時間19日に行われ、メキシコ代表と韓国代表が激突。開催国の1つであるメキシコ代表が1−0で勝利を収め、参加国の中で決勝トーナメント進出一番乗りを果たした。韓国代表にとっても勝てば決勝トーナメント進出が決まる重要な一戦だったが、後半立ち上がりの50分にGKキム・スンギュ（FC東京）が痛恨のキャッチミスをして先制点を献上。これが決勝点となっており、試合後には韓国メデ