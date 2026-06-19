カナダ代表MFイスマエル・コネ（サッスオーロ／イタリア）が、手術を受けることとなったようだ。同国大手メディア『TSN』が現地時間18日に報じている。FIFAワールドカップ2026・グループB第2節が現地時間18日に行われ、カナダ代表はカタール代表と対戦。序盤の16分、FWサイル・ラリン（サウサンプトン／イングランド）の2試合連続ゴールで先手を取ると、FWジョナサン・デイヴィッド（ユヴェントス／イタリア）も2得点を奪い、