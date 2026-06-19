Ｔｈｅ論点国立公園の登山者に対し、地元自治体が入山料や協力金をとるケースが増えています。登山道管理や野生生物保護の費用を利用者に負担してもらう狙いですが、登山者減少や観光への悪影響を心配し、徴収に二の足を踏む自治体も。安全確保などのコストは、誰が払うべきでしょうか。［Ａ論］安全保つ必要経費…富士山は１人４０００円富士山（富士箱根伊豆国立公園）では、地元の山梨、静岡両県が登山者から１人４０００円