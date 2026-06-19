相撲教習所に通う入門半年以内の新弟子らが19日、「相撲史」の講義の一環として東京都墨田区にある野見宿禰（のみのすくね）神社を参拝し、境内や周辺の清掃活動も行った。夏場所で初土俵を踏んだ幕下最下位格付け出しの大森（22＝追手風部屋）も参加。相撲の始祖とされる野見宿禰がまつられており、「行ってみたかった。伝説のところなので。趣があった」と語った。境内には歴代横綱の石碑があり、初代横綱の明石志賀之助か