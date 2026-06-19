「魁力屋」の背脂醤油ラーメンを食べられる杯数が、株主優待の拡充で倍増すると聞くと、ラーメン好きには魅力的に感じるのではないでしょうか。では、投資資金を20万円とした場合、具体的にどのくらいお得なのか、ほかのラーメン銘柄とも比較しながら解説します。 優待の基本は年2回もらえるクーポン券 株式会社魁力屋は、「京都北白川ラーメン魁力屋」を主力ブランドとして、全国に店舗