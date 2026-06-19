先日「ギザギザがまったくない100円玉が出てきた」というSNSでの投稿が話題となりました。通常100円玉の縁には103本の溝、いわゆるギザギザがあり、偽造防止やアクセントとして刻まれています。 「ギザギザなしの100円玉」は、誰かが削ったのかもしれませんが、エラーコインとして額面よりも高く売れる可能性もあります。本記事では「ギザギザなしの100円玉」は、どのくらいの価値があるのか、なぜエラーコイン