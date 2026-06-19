「俯く必要はない」韓国代表ホン・ミョンボ監督は選手たちを励ました。【画像】日本代表に“韓国国旗”を表示、韓国TV局が謝罪韓国代表は6月19日（日本時間）、メキシコのアクロン・スタジアムで行われたグループリーグA第2戦のメキシコ戦を0-1で落とした。試合後の会見でホン・ミョンボ監督は、「選手たちは全体的に準備した通りによくやってくれた。失点シーンだけが残念だった」と振り返った。（写真提供＝OSEN）ホン・ミョンボ