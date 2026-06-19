【モデルプレス＝2026/06/19】歌舞伎俳優の中村獅童が6月17日、自身のInstagramを更新。息子2人の白塗り姿を披露した。【写真】53歳歌舞伎俳優「そっくり」白塗り息子兄弟2ショット◆中村獅童、息子2人の衣装姿公開中村は「六月大歌舞伎も、残すところあと1週間となりました。夜の部『華舞於河賑 俄獅子』では、小川家キッズ達が全員お揃いの手古舞のお役をさせていただいております！」とつづり、長男・陽喜くん、次男・夏幹くん