不二家が6月1日に発売した「不二家の生ドーナツ」が好調だ。6月19日、発売から10日で累計販売数が15万個を突破したと明らかにした。米油で揚げ、空気を含ませるように仕上げた“ふわっとほどける”ドーナツに、シャンテリークリームやペースト･ジャムなどを合わせた商品で、全国の不二家洋菓子店などで販売している。SNSなどでは、「美味しい」「甘すぎず食べやすい」「お得感がある」といった評価を得ている。反響を受け、6月22日