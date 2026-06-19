【モデルプレス＝2026/06/19】櫻坂46の藤吉夏鈴が6月17日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開し、話題になっている。【写真】24歳櫻坂美女「脚長い」レアなミニスカ姿◆藤吉夏鈴、ミニスカ×ロングブーツ×金髪ショット藤吉は、ブラウンのジャケットに、サックスブルーのシャツやアイボリーのストライプ柄ベストを重ね着しているかのように見えるコーディネートを披露。金髪ショート姿で、ミニスカートと黒のロングブー